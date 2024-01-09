Эдди Джордан назвал лучшую пару товарищей по команде в истории "Формулы-1"

«Я думаю, что партнёрство Проста и Сенны, вероятно, войдёт в историю как партнёрство номер один. Они были невероятно талантливы. Прост выиграл четыре титула чемпиона мира, Сенна тоже выиграл множество титулов. Они были действительно быстры», — приводит слова Джордана Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.