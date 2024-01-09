Херберт: слышал, что Михаэль Шумахер сидит за столом во время ужина

«Я слышу новости только от вторых лиц. Я слышал от представителей Формулы-1, что он сидит за столом за ужином, но не знаю, правда ли это. Я умею читать только между строк. Мы мало что слышали от семьи, и это понятно. Это всегда было частью подхода Михаэля и его семьи к сохранению конфиденциальности и секретности.



Нам всем хотелось бы знать, что дела идут позитивно. Но поскольку у нас нет никакой информации, мы можем только предположить, что он еще не в том положении, когда есть шанс на выздоровление.



По моему мнению, и я должен это подчеркнуть, поскольку мы ничего не слышали от семьи, это показывает, что, к сожалению, он, вероятно, находится в такой же ситуации, как и сразу после аварии», — приводит слова Херберта Bettingsites.