Бывшие топ-инженеры «Ред Булл» и «Феррари» стали сотрудниками «Макларена»

«Поклонники «Макларена», присоединяйтесь ко мне и поприветствуйте Дэвида Санчеса и Роба Маршалла в нашей уже опытной и талантливой команде технических руководителей. Мега! Приступаем к работе!», — написал Браун в социальных сетях.

Ранее в рамках своей технической реструктуризации в начале 2023 года «Макларен» объявил, что Маршалл и Санчес присоединятся к должности технических директоров вместе с действующим сотрудником Питером Продрому в новой структуре, причём каждому будет предоставлена определённая зона ответственности в команде.