Москва примет первый в истории Зимний кубок РДС

Российская Дрифт Серия сезон 2024 года откроет необычайно рано — уже в январе пройдут первые состязания под эгидой РДС. В Москве состоится первый в истории Зимний кубок РДС, который примет Олимпийский комплекс «Лужники» в самом сердце столицы. Участие в турнире примут спортсмены, подавшие заявку и прошедшие предварительный отбор, и звёзды чемпионатов RDS GP и RDS Europe.

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За команду РДС выступит сборная звезд российского дрифта, включая единственного двукратного обладателя Кубка мира FIA IDC по дрифту, четырёхкратного чемпиона RDS GP (2017–2019, 2023) Георгия Чивчяна, вице-чемпиона Кубка мира FIA IDC и чемпиона RDS GP (2022) Аркадия Цареградцева, обладателя рекорда России по скорости постановки в дрифт Сергея Кабаргина, призеров этапов RDS GP и RDS Europe Романа Тиводара, Тимофея Добровольского и других профессиональных пилотов.

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Их соперниками станут 16 гонщиков, подавших заявку на участие в соревновании и прошедших предварительный отбор организатора. По результатам квалификации восемь спортсменов из их числа примут участие в парных заездах со звездами Российской Дрифт Серии. Квалификационные заезды будут проводиться отдельно для пилотов РДС и второй подгруппы, а сетка топ-16 сформируется из пар, состоящих из представителей разных подгрупп. Победитель парных заездов станет обладателем первого в истории Зимнего кубка РДС.

Участники соревнования будут выступать на отечественной «классике», подготовленной для дрифта и соответствующей обязательным техническим требованиям, включая каркас безопасности. В турнире будет применена «моношина», призванная уравнять возможности спортсменов. На судейской вышке в «Лужниках» 19–20 января будут работать профессиональные пилоты Российской Дрифт Серии с многолетним опытом судейства и участия в соревнованиях: Антон Новиков, Владимир Сафонов и Станислав Долгих.

«Зимний кубок РДС – это новый формат соревнований Российской Дрифт Серии. Мы открываем дорогу в большой дрифт талантливым гонщикам, которые горят желанием проявить себя и сразиться со своими кумирами – многократными призерами RDS GP и RDS Europe. Для профессиональных гонщиков РДС это тоже новый вызов – неизвестные соперники, другая техника, интересная локация в самом центре Москвы. По зрелищности и накалу борьбы зимние соревнования по дрифту ничуть не уступают летним, а парный дрифт на отечественной «классике» добавит особого колорита. Уверен, нас ждет интрига похлеще, чем летом!» – отметил руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Зимний кубок РДС-2024, Москва

19 января 2024 года (пятница)09:00 – 11:30 – тренировки12:00 – 16:30 – квалификационные заезды