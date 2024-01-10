Эдди Джордан рассказал, как закрыл Шумахера и Физикеллу на базе на неделю
Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан поделился воспоминаниями о том, как наказал своих пилотов Ральфа Шумахера и Джанкарло Физикеллу за столкновение на трассе.
На Нюрбургринге-1997 напарники по Jordan столкнулись в борьбе за второе место на старте и сошли.
«Я был в бешенстве и назвал обоих полными придурками. Ещё я сказал, что они не заслуживают места в команде, и по возвращении на базу я уволю их.
Потом я чуть успокоился, но всё равно был максимально жесток с ними, потому что эта авария дорого обошлась нашей команде. В качестве наказания я заставил Ральфа и Джанкарло целую неделю провести на базе, пока они не отремонтируют свои машины.
В итоге оба приехали в Сильверстоун и отработали столько же часов, сколько механики. Я хотел, чтобы они поняли, какой ущерб принесли команде», – рассказал Джордан в подкасте Formula For Success.