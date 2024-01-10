«Сочи Автодром» запретил соревнования по дрифту на своей территории
В ноябре 2023 года трасса «Сочи Автодром» в ФТ «Сириус» приняла последнюю свою гонку в конфигурации, которая использовалась для Гран При России Формулы 1 — по окончании 6-часовой гонки на выносливость в статусе Кубка России СМП РСКГ Эндуранс трасса была демонтирована, чтобы в декабре открыться в 2,3-километровой конфигурации, которая включает в себя десять поворотов: семь правых и три левых.
Первый в истории обновлённой конфигурации «Сочи Автодрома» гоночный уик-энд состоялся 23-24 декабря, когда на трассе прошёл первый этап турнира Sirius Drift Challenge-2023/24, известного ранее как Sochi Drift Challenge. Традиционный дрифт-чемпионат межсезонья должен был провести на трассе все четыре этапа, но в итоге второй и третий уик-энды отменены из-за того, что новое руководство «Сочи Автодрома» запретило проведение соревнований по дрифту на своей территории.
«На автодроме дисциплина «дрифт» с 2024 года под запретом, несмотря на достигнутые ранее договорённости и утверждённое расписание. Администрацией предложена альтернативная площадка для тренировок и проведения соревнований — это трамплинный комплекс «Русские горки». Конфигурация нам подходит, а вот погодные условия для проведения второго этапа в январе и третьего этапа в феврале — нет, там снег и зима. Поэтому с большим сожалением вынужден объявить об отмене второго и третьего этапов SDC и начать подготовку к четвёртому этапу на новой конфигурации. Надеюсь, у нас всё получится и гонки в Сочи будут жить!», — заявил чемпион Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года и один из организаторов зимнего чемпионата по дрифту на «Сочи Автодроме» Аркадий Цареградцев.
«По независящим от нас причинам мы вынуждены отменить проведение второго этапа SDC. На данный момент организаторы прикладывают все усилия, чтобы оставшиеся этапы состоялись и как только у нас появится больше информации — мы сразу же с вами ей поделимся. Приносим извинения перед всеми участниками и зрителями, кто доверился нам и приехал со всех уголков нашей необъятной страны. И помните — после самой темной ночи всегда наступает рассвет!», — гласит официальное заявление устроителей турнира.
Формально пока заявлено только об отмене Sirius Drift Challenge, но под угрозой оказались этап RDS Europe, запланированный на середину апреля, этап RDS, намеченный на начало октября, а также Суперкубок «RDS GP против RDS Europe», который должен был впервые пройти в Сочи в середине октября. Связано это с позицией нового руководства «Сочи Автодрома», которое по неназванным причинам категорически против дрифта на территории трассы. Однако официально уик-энды под эгидой RDS не отменены.
«В настоящий момент в ЕКП Минспорта соревнование (1 этап RDS Europe сезона-2024) внесено за номером 2166230017018683 в статусе чемпионат Южного федерального округа, и никаких официальных сообщений об отмене от ФТ «Сириус» в Министерство спорта не поступало», — сообщили AUTOSPORT.COM.RU в пресс-службе Российской Дрифт Серии.