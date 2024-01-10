«Сочи Автодром» запретил соревнования по дрифту на своей территории

«На автодроме дисциплина «дрифт» с 2024 года под запретом, несмотря на достигнутые ранее договорённости и утверждённое расписание. Администрацией предложена альтернативная площадка для тренировок и проведения соревнований — это трамплинный комплекс «Русские горки». Конфигурация нам подходит, а вот погодные условия для проведения второго этапа в январе и третьего этапа в феврале — нет, там снег и зима. Поэтому с большим сожалением вынужден объявить об отмене второго и третьего этапов SDC и начать подготовку к четвёртому этапу на новой конфигурации. Надеюсь, у нас всё получится и гонки в Сочи будут жить!», — заявил чемпион Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года и один из организаторов зимнего чемпионата по дрифту на «Сочи Автодроме» Аркадий Цареградцев.