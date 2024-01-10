Кевин Магнуссен отреагировал на уход Штайнера из «Хааса»

«Спасибо Гюнтер. Спасибо, что взял меня в путешествие в 2017 году, и спасибо, что снова взял меня на борт в 2022-м. Оно было весёлым и невероятно сложным, но не было скучным. Всего наилучшего», — написал Магнуссен в соцсети X (ранее Twitter).