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Себастьен Лёб выиграл шестой этап Дакара, Аль-Аттия выбыл из борьбы за победу

12 января завершился двухдневный шестой этап ралли-рейда «Дакар». Экипажи преодолели марафон по пустыне Руб-Эль-Хали на юго-востоке страны, известной как «Пустой квартал».

Себастьен Леб выиграл 6-й этап «Дакара»
© autosport.com.ru

Лучшими в категории мотоциклов снова стали представители Honda – француз Адриен ван Беверен выиграл этап и поднялся на третью позицию в общем зачете, а новым лидером стал американец Рикки Брабек. Росс Бранч из Hero продолжает занимать второе место в общем зачёте, отставая от лидера всего на 51 секунду. Но вторая половина «Дакара» станет для него особенно тяжелым испытанием – Бранч лишился поддержки со стороны своих товарищей по команде, поскольку трое из четырёх пилотов Hero уже выбыли из гонки.

Видео дня

ДАКАР-2024. МОТОЦИКЛЫ. СУ6:

  1. Адриен ван Беверен (Honda) – 7:57,29
  2. Тоби Прайс (KTM) +4,13
  3. Рики Брабек (Honda) +5,02

ДАКАР-2024. МОТОЦИКЛЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

  1. Рики Брабек (Honda) – 27:11.21
  2. Росс Бранч (Hero) +0.51
  3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +8.14

Двухдневный этап кардинально изменил ситуацию в категории внедорожников – теперь основных претендентов на победу осталось всего три, и все они преследуют друг друга с разницей менее получаса. Это пилоты Audi Карлос Сайнс и Маттиас Экстрём, а также Себастьен Леб из Prodrive Hunter. Остальные экипажи из Топ-10 отстают уже как минимум на час.

На финише шестого этапа инициативу перехватил Себастьян Лёб, который опередил Сайнса и Экстрёма и стал победителем этапа. Большая неудача случилась у Нассера Аль-Аттии, который остановился из-за технических проблем на отметке 530 км и в итоге потерял два с половиной часа, лишившись шансов одержать шестую победу на «Дакаре» (и третью подряд).

ДАКАР-2024. АВТОМОБИЛИ. СУ6:

  1. Себастьен Лёб (Prodrive) – 7:21.56
  2. Карлос Сайнс-старший (Audi) +02.01
  3. Маттиас Экстрём (Audi) +10.55

ДАКАР-2024. АВТОМОБИЛИ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

  1. Карлос Сайнс-старший (Audi) – 24:59.32
  2. Маттиас Экстрём (Audi) +20.21
  3. Себастьен Лёб (Prodrive) +29.31

Быстрейшим в категории грузовиков вновь стал стал Мартин Мацик, оставив позади на час своих ближайших преследователей Мартина ван ден Бринка и Алеша Лопрайса. Чешский гонщик, выигравший уже третий этап, назвал этот 48-часовой марафон самым сложным за свои 12 лет «Дакаре».

ДАКАР-2024. ГРУЗОВИКИ. СУ6:

  1. Мартин Мацик (Iveco) – 08:35.53
  2. Алеш Лопрайс (Praga) + 57.40
  3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 01:05.41

ДАКАР-2024. ГРУЗОВИКИ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

  1. Мартин Мацик (Iveco) – 28:59.18
  2. Алеш Лопрайс (Praga) + 01:16.42
  3. Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:49.59

В субботу 14 января участников ждёт день отдыха, а в воскресенье стартует седьмой этап из Рияда в Аль-Додем.

Автоспорт
Кевин Бенавидес
Хосе Игнасио
Тоби Прайс