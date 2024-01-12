Себастьен Леб выиграл 6-й этап «Дакара»

12 января завершился двухдневный шестой этап ралли-рейда «Дакар». Экипажи преодолели марафон по пустыне Руб-Эль-Хали на юго-востоке страны, известной как «Пустой квартал».

Лучшими в категории мотоциклов снова стали представители Honda – француз Адриен ван Беверен выиграл этап и поднялся на третью позицию в общем зачете, а новым лидером стал американец Рикки Брабек. Росс Бранч из Hero продолжает занимать второе место в общем зачёте, отставая от лидера всего на 51 секунду. Но вторая половина «Дакара» станет для него особенно тяжелым испытанием – Бранч лишился поддержки со стороны своих товарищей по команде, поскольку трое из четырёх пилотов Hero уже выбыли из гонки.

Видео дня

ДАКАР-2024. МОТОЦИКЛЫ. СУ6:

Адриен ван Беверен (Honda) – 7:57,29 Тоби Прайс (KTM) +4,13 Рики Брабек (Honda) +5,02

ДАКАР-2024. МОТОЦИКЛЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

Рики Брабек (Honda) – 27:11.21 Росс Бранч (Hero) +0.51 Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +8.14

Двухдневный этап кардинально изменил ситуацию в категории внедорожников – теперь основных претендентов на победу осталось всего три, и все они преследуют друг друга с разницей менее получаса. Это пилоты Audi Карлос Сайнс и Маттиас Экстрём, а также Себастьен Леб из Prodrive Hunter. Остальные экипажи из Топ-10 отстают уже как минимум на час.

На финише шестого этапа инициативу перехватил Себастьян Лёб, который опередил Сайнса и Экстрёма и стал победителем этапа. Большая неудача случилась у Нассера Аль-Аттии, который остановился из-за технических проблем на отметке 530 км и в итоге потерял два с половиной часа, лишившись шансов одержать шестую победу на «Дакаре» (и третью подряд).

ДАКАР-2024. АВТОМОБИЛИ. СУ6:

Себастьен Лёб (Prodrive) – 7:21.56 Карлос Сайнс-старший (Audi) +02.01 Маттиас Экстрём (Audi) +10.55

ДАКАР-2024. АВТОМОБИЛИ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

Карлос Сайнс-старший (Audi) – 24:59.32 Маттиас Экстрём (Audi) +20.21 Себастьен Лёб (Prodrive) +29.31

Быстрейшим в категории грузовиков вновь стал стал Мартин Мацик, оставив позади на час своих ближайших преследователей Мартина ван ден Бринка и Алеша Лопрайса. Чешский гонщик, выигравший уже третий этап, назвал этот 48-часовой марафон самым сложным за свои 12 лет «Дакаре».

ДАКАР-2024. ГРУЗОВИКИ. СУ6:

Мартин Мацик (Iveco) – 08:35.53 Алеш Лопрайс (Praga) + 57.40 Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 01:05.41

ДАКАР-2024. ГРУЗОВИКИ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:

Мартин Мацик (Iveco) – 28:59.18 Алеш Лопрайс (Praga) + 01:16.42 Мартин ван ден Бринк (Iveco) + 1:49.59