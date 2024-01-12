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Российская модель Ирина Шейк назвала величайшего пилота Формулы-1 всех времён

Известная российская модель и актриса Ирина Шейк поздравила семикратного чемпиона Формулы-1, британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с днём рождения. 7 января Хэмилтону исполнилось 39 лет.

Ирина Шейк назвала величайшего пилота "Формулы-1" всех времен
© Чемпионат.com

«С днём рождения, мой любимый Козерог. Ты заставляешь всех вокруг чувствовать себя такими особенными, включая меня. Величайший пилот всех времён», — написала Ирина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в сезоне Формулы-1 2023 года Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат завоевал напарник Ферстаппена Серхио Перес (285 очков).

Ранее бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон назвал две сильнейших пары гонщиков в Формуле-1.

Автоспорт
Макс Ферстаппен
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Серхио Перес
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