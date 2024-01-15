Гюнтер Штайнер назвал свою ошибку в сезоне-2023 "Формулы-1"

«Конечно, решение было принято немного поздно. Если бы я мог вернуться назад, то это было бы как раз то, что требовалось бы предпринять. Конечно, теперь это уже очевидно. Мы слишком долго оставались со старой концепцией», — приводит слова Штайнера Motorsport.