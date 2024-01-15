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Гюнтер Штайнер назвал свою ошибку в сезоне-2023 Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что опоздал с одобрением перехода на новую концепцию автомобиля. По словам Штайнера, если бы было возможно это исправить, он бы непременно это сделал.

Гюнтер Штайнер назвал свою ошибку в сезоне-2023 "Формулы-1"
© Чемпионат.com

«Конечно, решение было принято немного поздно. Если бы я мог вернуться назад, то это было бы как раз то, что требовалось бы предпринять. Конечно, теперь это уже очевидно. Мы слишком долго оставались со старой концепцией», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Напомним, Штайнер покинул «Хаас» 10 января. Вместо него новым руководителем команды стал Аяо Комацу. По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.

Ранее об уходе Гюнтера из «Хааса» высказался бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.

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