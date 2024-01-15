Источник: Алан Пермейн вернется в «Формулу-1»

Бывший спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн планирует вернуться в Формулу-1, чтобы присоединиться к «Альфа Таури», задумавшей провести ребрендинг. Об этом информирует Autosport, ссылаясь на свои источники. Информация о должности, которую он рассчитывает получить в команде, пока не сообщается.

Напомним, Пермейн покинул «Альпин» в июле прошлого года. В Энстоуне он проработал 34 года. Также летом «Альпин» покинули руководитель Отмар Зафнауэр и технический директор Пэт Фрай. В «Альфа Таури» осенью прошлого года задумали провести глубокий ребрендинг, в рамках которого гоночный коллектив собирается изменить идентичность и логотип. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов.