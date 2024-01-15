Alpine назвала дату презентации нового болида

Французская команда Формулы-1 «Альпин» сообщила дату презентации нового автомобиля. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, показ состоится 7 февраля. Время презентации пока не называется.

Напомним, не так давно сообщалось, что «Альпин» не сумела пройти обязательный краш-тест нового автомобиля, организованный Международной автомобильной федерацией (ФИА). Говорилось, что проблема возникла из-за шасси, которое нужно было доработать.

По итогам прошлого сезона Формулы-1 французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата 120 очков.