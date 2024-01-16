Зимняя «Гонка чемпионов» увенчалась невероятной развязкой

Да, Квят и компания до Сосновки не добрались, но всё равно было весело и с интересными выступлениями звёздных новичков.

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Одна тысячная секунды в борьбе за победу. Такая плотность результатов сделала бы честь и Формуле-1, но в эпоху тотального доминирования «Ред Булл» и Макса Ферстаппена поклонникам чемпионата мира о подобных сражениях остаётся только мечтать. И смотреть ледовую «Гонку чемпионов», которая в 2024 году преподнесла ряд сюрпризов.

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Посмотреть было на что. Да, в этом году никого из российских пилотов Формулы-1 в числе участников «Гонки чемпионов» не было (Никита Мазепин и Даниил Квят предсказуемо проигнорировали приглашение, а Виталий Петров и Сергей Сироткин по уважительным причинам попасть на турнир не смогли), однако на зрелищности заездов это ничуть не сказалось. При всём уважении к гонщикам Формулы-1, на ледовых гонках они пребывают в роли пусть и звёздных, но всё-таки статистов, результаты которых плюс-минус понятны всем.

В 2024 году всё внимание было приковано к не менее прославленным новичкам, которые впервые пробовали свои силы в Сосновке: это победитель этапов RDS GP Дамир Идиятулин, победитель этапов Формулы-3 и главное открытие СМП РСКГ сезона-2023 Александр Смоляр, действующий двукратный чемпион России по классическому ралли Денис Ростилов и победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» – 2023 в зачёте грузовиков Сергей Вязович, который своим присутствием сделал «Гонку чемпионов» – 2024 международным соревнованием.

Понятно, что было невозможно ждать выдающихся результатов от пилотов, которые впервые оказались на трассе парной гонки за рулём незнакомых им Lada Vesta NG. Ни один из дебютантов «Гонки чемпионов» из своей группы не вышел, но зато каждый оказался более чем доволен полученным опытом. Все без исключения заявили о желании вернуться в Сосновку в 2025 году, чтобы со второй попытки попробовать навязать борьбу завсегдатаям турнира. И, скажем честно, у постоянных участников ледовой гонки есть повод для волнений!

«Немножко тревожно, когда несёшься»

Если бы в «Гонке чемпионов» существовала номинация «Самый яркий прогресс», в 2024 году награду забрал бы Денис Ростилов. Чемпион России по классическому ралли в отборочных заездах постепенно сокращал своё отставание от соперников по дуэли, а финальную битву с многоопытным Андреем Петуховым и вовсе выиграл. Но даже после своей победы отметил, что у ледовой гонки, пожалуй, больше общего с «кольцом», чем с ралли.

«Это уникальная для нашей страны трасса — я таких вообще никогда не видел. По телевизору смотришь и понимаешь, что сложно, но, когда приезжаешь и вживую видишь эти перепады высот, эти закрытые повороты — это очень сложно и очень круто! Я благодарен, что меня позвали — зовите чаще, я буду приезжать с удовольствием! Классическое ралли и «Гонка чемпионов» по своей специфике в чём-то похожи, потому что мы также ездим в скольжении, но у нас, к сожалению, нет асфальтовых гонок, так что зимой это снег и лёд, а летом — гравий. Поэтому в скольжениях для меня нет ничего нового, а вот передний привод и 170 сил — это да…



Всё дело в точности, которую надо оттачивать — я понял, что ребята-кольцевики, привыкшие бороться за цифры после запятой, точнее, а мне каких-то навыков на сегодняшний момент недостаточно. У всех новичков «Гонки чемпионов», думаю, одна и та же проблема. На тренировках тебе объясняют, ты катаешься с быстрыми ребятами, ты понимаешь траекторию и свои действия в каждый момент времени, но собрать всё это в чистый идеальный круг — задача уже трудная. Чтобы её решить, необходим большой объём езды по этой трассе. И мы видим, как второй-третий-пятый раз участники из разных дисциплин стартуют здесь и прогрессируют. Так что для нас это тоже своего рода мотивация — выиграть свою серию, чтобы получить приглашение и приехать в Тольятти», — заявил Ростилов.

«Машина едет как будто по сухому асфальту»

Впрочем, дебютантам-«кольцевикам» тоже было нелегко. Что уж говорить о представителе дрифта Дамире Идиятулине, который впервые оказался за рулём переднеприводной машины, если даже у претендента на титул SMP TCR Russia Александра Смоляра, привычного вроде бы к переднему приводу, не всё на льду шло легко и просто.

«Выступление, как мне кажется, у меня получилось хорошее, — считает Смоляр. — Я никогда не имел ничего общего ни со льдом, ни с ледовыми гонками — у меня было только лето, только сухой и мокрый асфальт. По льду никогда не ездил, но под конец отборочных заездов уже раскатился, и почти получилось пройти Михаила Митяева, который имеет здесь очень большой опыт.



Задел хороший, и если меня в следующем году пригласят, то я уже буду нацелен пройти групповую стадию и выйти дальше. Трасса очень классная, очень интересная, очень необычно получается с появлением колеи — нужно ехать в колее, а если из неё выпадаешь, то теряешь очень много. Ну и шипы. В каких-то моментах машина вовсе едет как будто по сухому асфальту, потому что шипованные покрышки держат очень хорошо».

«Если перебороть страх, то можно на результат рассчитывать»

Куда более самокритичным оказался Дамир Идиятулин, хотя уж кому-кому, а ему-то точно переживать было не за что. Езда на заднеприводной машине по асфальту — не то же самое, что впервые сесть за руль переднеприводного автомобиля на льду, так что любой результат для пилота RDS GP был бы достойным.

«Я сразу согласился поучаствовать в «Гонке чемпионов», потому что много слышал о ней. Единственный переживательный момент был, что я никогда не ездил на переднем приводе — боялся, что приеду и совсем плохо поеду. В целом, наверное, так и было на самых первых тестах, когда я с аэропорта сразу приехал на трассу и проехал первые несколько кругов. Максимально вообще ничего не получалось, но потом поехал квалификацию, понял, что нужно ехать немного аккуратнее, более вдумчиво — Леонид Панфилов прокатил меня пассажиром, показал, что нужно делать, как машина реагирует на руль и на газ. В квалификации в первой же попытке снял со своего времени 15-17 секунд, а во второй — ещё четыре секунды. В парных заездах я всё больше и больше улучшал результаты, совершенствовал езду — в целом, думаю, неплохо для меня прошли соревнования, учитывая, что я первый раз здесь.



Пришлось в голове всё перестраивать, делать всё наоборот. Руль крутить в сторону поворота, жать больше газа, чтобы машина поворачивала — в дрифте-то всё по-другому! Нелегко ехать и без знания трассы. Автодром очень крутой, но здесь много закрытых поворотов — вроде бы два визуально очень похожих круга, но радиусы поворотов разные. Если перепутаешь внутреннюю дорожку с внешней и будешь залетать в один и тот же поворот, можно ошибиться так, что прилетишь в сугроб.



Если перебороть страх, то можно на результат рассчитывать — пока ты не до конца осознаёшь, как управлять такой непривычной машиной, а тебе нужно залетать с прямика в первый поворот! Это сложновато. Приходится убеждать себя, что можно доверять и машине, и себе — да, есть риск убраться, но ты веришь в свои силы и залетаешь с ходов в поворот», — резюмировал Дамир Идиятулин.

«Для меня здесь всё непривычно»

Но самым, пожалуй, интересным гостем стал Сергей Вязович. Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» сменил привычный степной антураж и многотонный полноприводный грузовик на извилистую ледовую трассу и юркий переднеприводный седан, но в необычных для себя условиях не растерялся и стал одним из главных героев прошедших соревнований.

«Я давно следил за «Гонкой чемпионов» и видел, насколько она сложная, насколько непросто приходится гостям, но сразу согласился на предложение. Я никогда не ездил в гонках на переднем приводе — в ралли всегда выступал на полном — и имею минимум зимнего опыта, потому что в январе мы обычно ехали «Дакар», так что на зимние этапы белорусского чемпионата по ралли попадать не удавалось. Так что полностью новый опыт, но потихоньку раскатывался-раскатывался.



Всё дело в накате именно на этой трассе, хотя в любом случае «Гонка чемпионов» больше похожа на кольцевые гонки, несмотря на то что проходит на льду — здесь надо очень точно пилотировать по траектории, по апексам поворотов, а у нас в ралли-рейдах ничего такого нет — в поле всегда есть возможность куда-то отрулить либо подрезать! Но мне очень нравится, потому что узкие трёхмерные трассы меня не пугают — просто нужно время, чтобы начало что-то получаться. Это не та гонка, где можно приехать, нахрапом победить и всех удивить», — подвёл итоги дебютной для себя «Гонки чемпионов» Сергей Вязович.

«Мы «Нивы» просто ломали»

Однако задачи удивлять перед новичками и не стояло — за это отвечали опытные участники «Гонки чемпионов», которым в 2024 году тоже пришлось нелегко. Во-первых, пришлось адаптироваться к новым шинам. Во-вторых, осваивать непривычную для себя технику. Всё потому, что в этот раз хорошо знакомые Lada Vesta NG переобули с итальянских покрышек Pirelli на отечественный НИИШП, хотя и с прежним 4,5-миллиметровым шипом. Забавно, что пилоты разошлись во мнениях относительно российской резины — одни говорили, что на НИИШП машина лучше разгоняется и тормозит, но не держит скольжения, а другие отмечали, что у новых шин хорошо работает боковина, а вот разгоны и торможения — не их стихия. А в финале сильнейшей паре пилотов предстояло определять судьбу «Серебряной ладьи» в дуэлях на… ралли-рейдовой Lada Niva Sport T2, которая дебютировала в «Гонке чемпионов».

Но сначала надо было вообще определить, кто сядет за руль внедорожников. Многие думали, что финалистами станут пилоты заводской команды Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин, первый из которых поборется за рекордную девятую победу, а второй — за вторую подряд и возможность навсегда оставить себе кубок гонки. Прогнозы сбылись ровно наполовину: Шешенин уверенно пробился в финал, а вот Ладыгин оказался только третьим. Сначала Кирилл победил коллегу Михаила Митяева, но затем уступил действующему чемпиону SMP TCR Russia Дмитрию Брагину, который и стал вторым финалистом.

Организаторы гонки дали участникам решающей дуэли возможность провести пробные заезды за рулём внедорожников, чтобы дать представление о поведении полноприводной Lada Niva. Ехать на внедорожнике, отличающемся и своими габаритами, и поведением на льду, было непросто даже опытнейшим Владимиру и Дмитрию, так что полтора запланированных изначально ознакомительных круга они превратили в пару полноценных «дуэлей». Которые, похоже, и повлияли на итоговый результат…

Первый заезд на «Нивах» уверенно выиграл Брагин — он, как и его соперник, не имел никакого опыта езды на ралли-рейдовом внедорожнике, но со стороны казалось, что Дмитрий всю жизнь пилотировал Lada Niva Sport T2 на льду! Плавный пилотаж, скупые, но точные движения рулём, идеальные траектории гонщик конвертировал в победу. Казалось, что судьба «Серебряной ладьи» решена, но своё слово сказала техника. Второй заезд завершился победой Владимира Шешешина, поскольку у Брагина на старте сломалась коробка передач — Дмитрию только и оставалось, что провожать взглядом соперника и медленно плестись к финишу на вышедшем из строя внедорожнике.

Регламент «Гонки чемпионов» не подразумевает перезаезда в случае технических проблем, так что счёт в решающей битве сравнялся. А отсутствие запасной «Нивы» — построены всего две ралли-рейдовые машины! — означало, что третья дуэль пройдёт на Lada Vesta NG. И, оказавшись за рулём знакомых автомобилей, пилоты выдали феноменально плотный заезд — на финише соперников разделили 0,001 секунды! Одна тысячная секунды решила судьбу победы в 26-й «Гонке чемпионов» — её выиграл Владимир Шешенин, став двукратным триумфатором парных ледовых гонок в Сосновке: «Да ладно, серьёзно? Тысячная секунды? Нет, конечно, не ожидал такой плотности. Было очень-очень рядом, и из-за руля непонятно, кто выиграл».

Не исключено, что в случае двух дуэлей на «Нивах» результат мог быть и иным, но случилось то, что случилось. Хотя оба финалиста остались довольны заездами на внедорожниках и сочли опыт удачным — надо на ралли-рейдовых машинах ехать и в следующих «Гонках чемпионов».

«Я на такой технике выступал впервые и за два круга тренировки понял, как надо ехать — первый заезд, думаю, всё показал. Мне понравилось, кайф! Кайф в том, что мы ехали на полном приводе сразу после переднего. В мировой Race of Champions каждый заезд проходит на разной технике — это очень круто, что нужно быстро адаптироваться за одну прямую к другой машине. Понравилось и поведение, «Нива» ведёт себя адекватно, хотя чуть-чуть не хватает скорости, потому что автомобиль ралли-рейдовый», — остался доволен дебютом новой техники Дмитрий Брагин.

«Всё здорово, но надо больше тестов. Огромная разница в пилотаже: полный привод ведёт себя совсем по-другому, надо привыкать к машине, которая очень отличается по управляемости от Lada Vesta. На самом деле, мы «Нивы» просто ломали, потому что не умеем на них ездить и у нас нет опыта, а у внедорожников есть своя определённая специфика. Я даже по ходу заезда понимал, что наношу урон автомобилю. Почему бы и не оставить эту практику проведения финалов на других машинах? Это очень интересный опыт, но надо подумать, как это сделать, чтобы всё было быстрее: упростить автомобили, чтобы можно было после «Весты» сесть и ехать сразу», — оценил нововведения «Гонки чемпионов» её теперь уже двукратный победитель Владимир Шешенин.