Гран-при Японии может переехать на уличную трассу

Национальный этап Формулы 1 в Японии может сменить прописку. Со стационарной трассы «Сузука» в одноимённом городе в префектуре Миэ Гран При хотят перенести на уличный автодром в Осаке в одноимённой префектуре. За счёт уик-энда чемпионата мира власти города хотят повысить туристический потенциал.

По информации издания Sankei Shimbun, проект проведения этапа Формулы 1 предложен местным Бюро по туризму и уже получил поддержку губернатора префектуры Осака. Власти хотят провести Гран При в 2025 году вместе с международной выставкой Osaka/Kansai Expo, задействовав в качестве трассы городские улицы.