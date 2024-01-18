Как благородный поступок лишил камазовца победы на «Дакаре»

«Мы один коллектив, одна команда, — объяснял потом Николаев в интервью «Чемпионату». — Мы не должны уходить в какую-то совсем показательную борьбу, в междусобойчик. Я бы неправильно себя показал, если бы проехал мимо, поехал за «бедуином». Да, я мог бы давать вам интервью как победитель, но тогда этот «бедуин» был бы только для меня, а не для всей команды. Все в «КАМАЗ-мастер» друг друга ценят, уважают, и если бы я так поступил, то для всех ребят, наверное, стал бы «уже не тот».



У нас разрешена внутренняя борьба, но она должна оставаться спортивной: чтобы на финише мы могли спокойно посмотреть друг другу в глаза, а не стыдиться. Нас так воспитали. Мы — не частники, мы — команда. И личный результат на марафоне всегда отходит на второй план. А уж кому больше повезёт, тот и выиграет.



Самое главное — отношения в команде. Выиграешь ты этого «бедуина» — а дальше-то что? Если ты пришёл в команду, грубо говоря, на одну гонку, то да, понятно. Но мы же с детства вместе, с картинга. Как мы можем так поступить? Мы, грубо говоря, с одной ложки едим, семьями общаемся. Как потом пойти в гости, если ты проехал мимо этого человека?! Это всё неправильно. Мы действительно одна семья.



К слову, в 2019 году выиграли мы, а Дмитрий занял второе место. И он тоже мог однажды проехать мимо, когда наш грузовик завалился на бок. Да, он мог сказать, что где-то рядом Антон и Андрей — но этого не было. Просто тот случай меньше обсуждали».