Рики Брабек стал чемпионом «Дакара»-2024 в зачете мотоциклов

Американский гонщик Рики Брабек стал победителем ралли-марафона «Дакар» 2024 года. Брабек выступает в зачёте мотоциклов. На заключительном (12-м) этапе соревнований он показал седьмой результат, который позволил ему добиться победы в общем зачёте. Для американца этот титул стал вторым.