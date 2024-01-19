Карлос Сайнс-старший установил уникальный рекорд в истории «Дакара»

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, оказавшийся первым в общем зачёте ралли-марафона «Дакар» 2024 года, стал самым возрастным победителем соревнований. В настоящий момент Сайнсу 61 год.

Карлос выступает в зачёте внедорожников. Победа в 2024 году стала для него уже четвёртой в карьере в рамках престижного ралли-рейда. Ранее испанец по прозвищу Матадор побеждал в 2010, 2018, 2020 годах.