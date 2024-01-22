Хэмилтона застали вместе с российской моделью Ириной Шейк

Звёздный британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон встретился с российской моделью Ириной Шейк в Париже. Оба были запечатлены на камеру неподалёку от автомобиля. Сообщается, что едва ли между Ириной и Льюисом есть какая-то романтическая составляющая.

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Напомним, недавно Шейк поздравила Хэмилтона с днём рождения, назвав его величайшим гонщиком всех времён.

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В прошлом году семикратный чемпион Формулы-1 занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат показал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (285 очков).