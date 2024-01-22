Новый сезон российского дрифта в 2024 году начался необычно рано — 19 и 20 января в Москве прошел первый в истории Зимний кубок РДС, который дал официальный старт состязаниям под эгидой Российской Дрифт Серии. Двухдневный уик-энд профессионального дрифта впервые принял Олимпийский комплекс «Лужники».

© Российская Дрифт Серия

За статус победителя Зимнего кубка РДС сражались сборная звёзд российского дрифта и молодые пилоты, которые прошли стадию предварительного отбора. В квалификационную подгруппу «А» вошли чемпионы Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев, призёры этапов RDS GP и RDS Europe Роман Тиводар, Тимофей Добровольский, Данила Скоробогатов, обладатель рекорда России по скорости постановки в дрифт Сергей Кабаргин, создатель легендарного проекта «Жигацарь» Федор Воробьев и руководитель Российской Дрифт Серии, пилот RDS Europe Дмитрий Добровольский.

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За право стать их соперниками в парных заездах сражались 16 молодых талантливых спортсменов подгруппы «Б». Не для всех квалификация сложилась удачно, поскольку сразу несколько пилотов — причём в обеих группах — обнулили как минимум по одной попытке. Путёвку в стадию ТОП 16 получили девять новичков подгруппы «Б», поскольку по техническим причинам Сергей Кабаргин не смог пройти квалификацию. Его место досталось Никите Кузьмичеву, ставшему девятым.

Победителями субботней квалификации стали: Данила Скоробогатов, проехавший на 98 баллов в подгруппе «А», и Кирилл Шолдан с результатом 93,5 балла в подгруппе «Б». Эта пара спортсменов лучше своих соперников справилась с вызовами, которые бросил влажный зимний асфальт и близость бетонных отбойников. Оба пилота продемонстрировали агрессивный пилотаж, который по достоинству оценило судейское трио в составе Антона Новикова, Владимира Сафонова и Станислава Долгих.

На стадии ТОП 16 именно Кирилл Шолдан стал единственным представителем подгруппы «Б», кто смог одержать победу и пройти дальше по сетке парных заездов. Все шансы присоединиться к победителю квалификации были и у Дмитрия Баландина, который встретился в ТОП 16 с Тимофеем Добровольским — судьям потребовалось два перезаезда, чтобы выявить сильнейшего в этой дуэли. В итоге место в ТОП 8 получил пилот RDS GP Тимофей Добровольский.

Весь уик-энд участникам Зимнего кубка РДС по дрифту приходилось искать баланс между зрелищностью пилотажа и заботой о технике. Уровень сцепления с холодным асфальтом оказался выше, чем могли выдержать автомобили, поэтому без работы механики не оставались ни в пятницу, ни в субботу. Со сложностями столкнулись не только молодые пилоты, но и легенды RDS GP — не все машины прошли через испытания зимним дрифтом без потерь.

В полуфинал пробились три спортсмена подгруппы «А»: Георгий Чивчян, Данила Скоробогатов и Дмитрий Добровольский — и представитель подгруппы «Б» Кирилл Шолдан, который в ТОП 8 обошел Аркадия Цареградцева. В дуэли с Георгием Чивчяном молодой дебютант взял верх над действующим четырехкратным чемпионом RDS GP, а в битве за третье место Чивчян оказался сильнее Дмитрия Добровольского и обеспечил себе бронзовую награду.

Судьбу победы в первом Зимнем кубке РДС по дрифту разыграли два победителя квалификации. Оба заезда прошли в плотной и острой борьбе, но ошибка Данилы Скоробогатова в роли преследователя принесла победу Кириллу Шолдану. Молодой пилот, который далеко не сразу решился на участие в турнире, в итоге одержал сенсационную победу и триумфально вписал себя в историю российского дрифта.

«С точки зрения формата я очень доволен: мы дали молодым пацанам возможность погоняться с великими. Это одна из наших основных задач — вытягивать их с улиц, показывать, что настоящий кайф на автодромах, а не на дорогах общего пользования, чтобы они становились настоящими спортсменами. Конечно, парни готовились к турниру, строили свои машины всем миром. Я очень горжусь тем, что эти пацаны сегодня ездили, а победил парень, о котором раньше нигде не слышали. Безусловно, это талант!» — отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.

В следующий раз спортсмены РДС встретятся уже в рамках официальных уик-эндов летних чемпионатов RDS Europe и RDS GP весной 2024 года. Первый этап RDS Europe состоится 13–14 апреля, а через две недели, 28–29 апреля, стартует чемпионат главный чемпионат страны по дрифту RDS GP, первый этап которого традиционно примет Moscow Raceway.

Зимний кубок РДС. ОК «Лужники. Топ-3:

1 место — Кирилл Шолдан (ВАЗ 2102), Москва

2 место — Данила Скоробогатов (ВАЗ 2104), Томск