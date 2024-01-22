Льюиса Хэмилтона заметили в компании российской супермодели
Слухи о романе Льюиса Хэмилтона с колумбийской певицей Шакирой оказались не более чем слухами, поскольку британский гонщик Формулы 1 не готов был на тот уровень отношений, который требовался звезде шоу-бизнеса. Но в одиночестве семикратный чемпион мира не остался — в 2024 году его заметили в компании Ирины Шейк.
По информации Daily Express, российская супермодель и актриса составила компанию Хэмилтону во время его новогодних каникул в Париже. Льюис и Ирина были сфотографированы вместе садящимися в автомобиль, однако после прибытия в пункт назначения Хэмилтон и Шейк разошлись. При этом за два дня до встречи с Хэмилтоном в Париже Шейк была замечена на свидании в Нью-Йорке с легендой НФЛ Томом Брэди.
Напомним, с 2010 по 2015 год Ирина состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду, а с апреля 2015 года по 2019 годы встречалась с американским актёром Брэдли Купером, от которого родила дочь. О степени близости Шейк и Льюиса пока официальной информации нет, поскольку ни модель, ни гонщик не комментируют слухи.