Льюиса Хэмилтона заметили в компании российской супермодели

Слухи о романе Льюиса Хэмилтона с колумбийской певицей Шакирой оказались не более чем слухами, поскольку британский гонщик Формулы 1 не готов был на тот уровень отношений, который требовался звезде шоу-бизнеса. Но в одиночестве семикратный чемпион мира не остался — в 2024 году его заметили в компании Ирины Шейк.

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По информации Daily Express, российская супермодель и актриса составила компанию Хэмилтону во время его новогодних каникул в Париже. Льюис и Ирина были сфотографированы вместе садящимися в автомобиль, однако после прибытия в пункт назначения Хэмилтон и Шейк разошлись. При этом за два дня до встречи с Хэмилтоном в Париже Шейк была замечена на свидании в Нью-Йорке с легендой НФЛ Томом Брэди.