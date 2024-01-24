«Альфа Таури» официально объявила новое название команды с 2024 года

Сегодня команды Red Bull F1 Teams и Visa объявили о многолетнем соглашении, в рамках которого Visa станет первым глобальным партнером обеих команд «Ред Булл» и представит новую команду в сетке Формулы-1 под названием Visa Cash App RB, бывшей «Альфа Таури».

Это первое глобальное спортивное спонсорство Visa за более чем 15 лет. Соглашение охватывает команду Visa Cash App RB, соответствующее титульное партнерство с командой F1 Academy и команду Oracle Red Bull Racing. Логотип Visa появится на болидах Oracle Red Bull Racing и Visa Cash App RB, а также на болидах Академии Формулы-1 соответствующих команд.