Российскому автоспорту предрекли появление кубка на китайских автомобилях

«Что касается российской техники, то в каких то начальных категориях, малофорсированных, это возможно. Проблема российской техники в том, что у нас много чего не производят, например коробок передач для гонок. Их производят три-четыре специализированные фирмы. У нас не производят гоночных комплектующих — тормоза, колодки и так далее. Нормальных компьютеров, и много ещё чего. Дальше, а что ты подразумеваешь под российской техникой — «АвтоВАЗ»? Я бы сейчас обратил внимание на китайскую технику, дальше буду об этом думать всерьёз.



Когда в России появятся заводы по производству китайских машин, кубок какой-то китайской марки будет более реален, чем росавтопрома. И потом, возьмём сейчас Lada Vesta в «Туринге» — там ничего российского, кроме кузова, нет. Все бы с удовольствием ездили на российской техники, если бы она была конкурентноспособна. Тенденции мирового автопрома, и в том числе в спортивных машинах — переход на турбомоторы, мощные и очень надёжные. У нас таких нет. Поэтому кубок какой-то китайской марки выглядит более реалистичным», — заявил Евгений Малиновский в беседе с российским автоспортивным менеджером и тренером Петром Алёшиным.