Организаторы Гран-при Австралии не пустят зрителей на трассу

Как стало известно, в этом году организаторы гонки в Мельбурне не предоставят зрителям возможности покинуть трибуны и выйти на трассу и в паддок по окончании Гран-при, чтобы подойти к подиуму на церемонию награждения. - Sports.ru

«Промоутер этапа Australian Grand Prix Corporation сообщает, что учитывая продолжающееся расследование FIA по поводу нарушения, связанного с выходом зрителей на трассу во время гонки 2023 года, принято решение о том, что после финиша Гран При Австралии 2024 зрителям не будет открыт доступ на трассу, – говорится в опубликованном сообщении. – Решение о доступе зрителей на трассу после финиша других гонок будет принято позднее». - F1News.ru