Причиной крушения самолета Falcon 10 в афганской провинции Бадахшан 21 января стали «технические проблемы», сообщил выживший пилот Аркадий Грачев.

Грачев по прилету в аэропорт Внуково в Москве сообщил РИА «Новости», что в результате грамотных действий пилотов самолет удалось посадить.

«Мы не упали, мы сели на пике горы», – сказал он.

Пилот рассказал, что полтора дня они провели на морозе. «Дошло до того, что шнурки приходилось жечь, греться», – сказал он, добавив, что потом медики начали их «вытаскивать».

«Нас выводили с высоты 4 тыс. метров по глубокому снегу, порядка пяти часов шли к деревне», – добавил он.

При этом пилот опроверг слухи о том, что на борту якобы находилась крупная сумма денег наличными.

Грачев с другими выжившими вызван в прокуратуру.