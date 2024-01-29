Российский экипаж стал вторым в гонке «24 часа Дубая»

В Дубае завершился марафон «24 часа Дубая», на старт которого вышли более двух десятков российских пилотов. Некоторые из экипажей смогли добиться призового финиша и даже выиграть в своём классе. Лучшим среди россиян стал экипаж Proton Huber Competition в составе Виктора Шайтара, Рината Салихова, Сергея Борисова и немца Свена Мюллера, которые на своём Porsche 911 GT3 R (992) стали вторыми в общем зачёте марафона.

В классе GT4 выиграла команда Continental Racing by TTR на Toyota GR Supra GT4 Evo под управлением четырёх российских гонщиков — Андрея Солуковцева, Василия Владыкина, Давида Погосяна и Михаила Лободы.