Льюис Хэмилтон воссоединился с прежним менеджером

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон накануне своего очередного сезона в мировом первенстве воссоединился с прежним менеджером. По окончании 2023 года британец не стал продлевать контракт с Пенни Тоу, который отойдёт от работы с гоночной составляющей пилота Mercedes-AMG и сосредоточится на других аспектах его бизнеса.

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Новым менеджером Льюиса Хэмилтона станет Марк Хайнс, который уже работал с гонщиком и отвечал за спортивную часть его карьеры. С 2016 по 2021 годы Хайнс работал совместно с Хэмилтоном — за это время Льюис выиграл четыре титула в составе Mercedes-AMG, но о конкретном вкладе Марка в эти успехи ничего неизвестно.