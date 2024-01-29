Льюис Хэмилтон воссоединился с прежним менеджером
Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон накануне своего очередного сезона в мировом первенстве воссоединился с прежним менеджером. По окончании 2023 года британец не стал продлевать контракт с Пенни Тоу, который отойдёт от работы с гоночной составляющей пилота Mercedes-AMG и сосредоточится на других аспектах его бизнеса.
Новым менеджером Льюиса Хэмилтона станет Марк Хайнс, который уже работал с гонщиком и отвечал за спортивную часть его карьеры. С 2016 по 2021 годы Хайнс работал совместно с Хэмилтоном — за это время Льюис выиграл четыре титула в составе Mercedes-AMG, но о конкретном вкладе Марка в эти успехи ничего неизвестно.
Тем не менее, как сообщает The Telegraph, в 2024 году прежний тандем вновь вернётся в строй. Льюис Хэмилтон вновь подписал контракт с Марком Хайнсом, который вновь будет играть роль его правой руки в Формуле 1 во всём, что касается спортивной составляющей карьеры пилота в чемпионате мира.