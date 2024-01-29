Как MasterCard погубил команду "Формулы-1"

У конкурента Visa приход в Ф-1 получился ну очень специфичным.

© Чемпионат.com

Одна из главных новостей января в Формуле-1 — новое название «Альфа Таури», которое звучит как «Виза Кэш Эпп РБ». Монструозный креатив младшей команды «Ред Булл» мало кому пришёлся по душе, но так или иначе обозначил приход в чемпионат Visa. В связи с этим многие вспомнили провал вечных конкурентов этой компании из MasterCard: в далёком 1997-м фиаско потерпел их совместный проект с многоопытным конструктором автомобилей «Лола». Вспоминаем, как это было.

Видео дня

Болид «Лолы» с первой попытки выиграл квалификацию Формулы-1

В истории автоспорта «Лола» оставила глубокий след как один из самых крупных и успешных производителей клиентских автомобилей и шасси. С Формулой-1 британская инжиниринговая компания познакомилась ещё в начале 1960-х: частной команде Reg Parnell Racing понадобилось шасси к сезону-1962. На основе своего же болида Формулы Юниор «Лолой» было построено первое шасси для Формулы-1 под кодовым обозначением MK4.

Дебют «Лолы» в «Королевских гонках» получился невероятно эффектным: Джон Сёртис выиграл квалификацию открывавшего сезон-1962 Гран-при Нидерландов. В самой гонке добраться до финиша британцу не удалось из-за поломки подвески, но сам факт победы в дебютной квалификации не может не восхищать.

В последующих трёх гонках Сёртису всё же удастся благополучно финишировать, раз за разом завершая заезд в очковой зоне. В принципе, этого уже достаточно, чтобы окрестить дебют «Лолы» в Ф-1 удачным, но на пятом этапе в Великобритании Сёртис превзошёл предыдущие достижения, финишировав на втором месте. На следующем Гран-при на «Нордшляйфе» Джон снова поднимется на пьедестал почёта.

По итогам сезона-1962 британский пилот займёт четвёртое место в личном зачёте, а добился он этого результата на шасси, которое спроектировала компания, ранее не занимавшаяся разработкой болидов Формулы-1. Казалось бы, у «Лолы» был бешеный потенциал в «Королевских гонках», однако какого-то глобального развития формульный проект частной инжиниринговой компании не получил. В 1963 году болид MK4 показал себя уже не столь эффективно: 0 набранных очков. «Лола» банально не смогла выдержать конкуренцию с крупными производителями в условиях гонки обновлений. По завершении чемпионата «Лола» покинет Формулу-1.

Впрочем, уже через четыре года британская компания вернётся к работе с командами Ф-1. В 1967-м «Лола» помогала «Хонде» адаптировать шасси под новый трёхлитровый двигатель: мотор получился настолько тяжёлым, что японцам пришлось в экстренном порядке перестраивать шасси, дабы хоть как-то снизить общий вес машины.

Дебют болида RA300, прозванного в народе «Хондолой» (в честь тесного сотрудничества японцев и «Лолы»), состоялся на Гран-при Италии 1967 года. Машине, над которой работала «Лола», снова удалось блеснуть с первой попытки: Джон Сёртис выиграл гонку в Монце. Компания Эрика Бродли показала себя во всей красе, и, быть может, им удалось бы надолго задержаться в Ф-1 посредством сотрудничества с «Хондой», но уже в следующем году японцы свернут формульную программу – «Лола» снова останется ни с чем.

В последующие 30 лет «Лола» утвердится в статусе самого успешного конструктора клиентских шасси и автомобилей. Британская компания будет строить спорткары и прототипы для гонок на выносливость, шасси для американского чемпионата USAC/CART (старые аналоги IndyCar) и болиды для юниорских серий. А вот с миром Формулы-1 «Лола» соприкасалась уже не так часто.

В 1974-м британцы сконструируют шасси для команды Грэма Хилла, которым коллектив двукратного чемпиона пользовался на протяжении одного сезона – в дальнейшем планировалось перейти на машины собственной разработки.

В Формулу-1 «Лола» вернётся уже во второй половине 1980-х благодаря сотрудничеству с новообразованной командой «Хаас» (не имеет ничего общего с ныне существующей командой) – получилось не очень из-за проблем титульного спонсора, хотя потенциал был неплохой.

Последующие совместные проекты с «Ляррусс» и «Скудерией Италия» принесли пару подиумов, но не более. Именно после завершения сотрудничества с итальянцами (команда прекратила существование) Эрик Бродли решил, что наконец созрел до проекта собственной команды в Формуле-1.

MasterCard заставил «Лолу» дебютировать в Ф-1 раньше срока – команда к этому была не готова

К началу 1995 года «Лола» построила первый для самостоятельного проекта болид Формулы-1, получивший кодовое обозначение T95/30. За разработку машины отвечали бывший инженер «Бенеттона» Джулиан Купер, а также поработавший в «Уильямсе» специалист по аэродинамике Крис Сондерс. По сути своей, болид T95/30 не являлся готовой к участию в гонках машиной, представляя собой скорее тестовое шасси – машина банально не вписывалась в технический регламент Ф-1.

Впрочем, в «Лоле» не ставили задачу как можно быстрее дебютировать в «Королевских гонках». Эрик Бродли не раз подчёркивал, что намерен прийти в Ф-1 только тогда, когда его команда достигнет определённого уровня конкурентоспособности – прозябать в конце пелотона он точно не хотел.

Другим сдерживающим фактором для «Лолы» стали проблемы с финансированием: без поддержки крупного спонсора о Формуле-1 не приходилось даже мечтать. Впрочем, уже в конце 1995-го Бродли удалось заручиться поддержкой финансовой корпорации MasterCard.

Согласно изначальному плану, «Лола» планировала заявиться в чемпионат Формулы-1 в 1998 году. Бродли посчитал, что команде необходимо больше времени для полноценной подготовки к дебюту в «Королевских гонках»: «Лола» планировала использовать мотор собственного производства, который ну никак не мог быть готов к началу сезона-1997. Ещё одним аргументом в пользу отложенного дебюта «Лолы» стал вступавший в силу в 1998 году новый технический регламент. В условиях, когда все гоночные коллективы были вынуждены строить абсолютно новые машины, пропасть между новичком серии и опытными командами заметно сокращалась.

Впрочем, несмотря на все плюсы отложенного дебюта в «Королевских гонках», «Лола» всё же подала заявку на участие в чемпионате 1997 года: под угрозой разрыва спонсорского соглашения MasterCard настоял на участии команды в ближайшем сезоне Формулы-1. Спешка со стороны финансовой корпорации во многом была связана со стремлением как можно быстрее запустить программу лояльности F1 Club. Кстати, именно с процентов от доходов, полученных от держателей банковских карт F1 Club, и формировались спонсорские выплаты «Лоле» – никакой фиксированной суммы не было. Ещё одной причиной стремления MasterCard побыстрее войти в мир Формулы-1 мог стать дебют новообразованной команды «Стюарт», которую спонсировал конкурент жёлто-красных в банковском секторе HSBC.

Ультиматум со стороны главного спонсора застал «Лолу» врасплох: за четыре месяца до старта сезона-1997 команда была абсолютно не готова к дебюту в Ф-1. В экстренном порядке инженеры «Лолы» построили шасси T97/30, при проектировании которого были использованы некоторые наработки из серии CART – иного варианта просто не было. И если собрать болид ещё кое-как удалось, то вот построить собственный мотор в столь сжатые сроки было нереально. В итоге «Лола» приобрела у почившей в конце прошлого сезона «Форти» двигатели «Форд», тем самым став одной из трёх команд, использовавших моторы V8 в сезоне-1997 (остальные пользовались V10).

Что касается пилотов новообразованной команды, то на места боевых гонщиков «Лолы» претендентов вполне хватало: Том Кристенсен, Йос Ферстаппен, Андреа Монтермини, Рикардо Зонта, Норберто Фонтана… В итоге пару пилотов «Лолы» на сезон-1997 составили чемпион Формулы-3000 1995 года Винченцо Соспири и откатавший прошлый сезон за «Футуорк» Рикардо Россет.

После первого этапа MasterCard вышел из проекта

В начале марта 1997-го «Лола» прибыла на открывавший сезон Формулы-1 Гран-при Австралии. Говорить о каких-либо прогнозах или ожиданиях касательно британской команды было крайне сложно, ведь гоночный уикенд в Мельбурне должен был стать первым испытанием болида T97/30. Да, машина, с которой «Лола» заявилась на первый этап, ранее не проходила никаких тестов – даже испытаний в аэродинамической трубе не было (настолько отставала команда от графика).

Единственная задача, которую Бродли ставил перед своей командой на сезон-1997, заключалась в том, чтобы опередить такого же дебютанта «Стюарт» по итогам чемпионата. Хотя странно, наверное, называть «Стюарт» таким же дебютантом — учитывая то, что, в отличие от «Лолы», коллектив великого чемпиона целенаправленно готовился к сезону-1997.

Устаревший двигатель, не прошедшее никаких испытаний шасси, а также сомнительного уровня пилоты – всё это максимально ясно намекало на предстоящий провал «Лолы». Самые страшные опасения подтвердились уже на первой тренировке сезона: Россет и Соспири проиграли победителю сессии 8 и 10 секунд соответственно.

В квалификации, как и полагается, многим удалось прибавить, а вот представители «Лолы» с пугающей стабильностью продолжали демонстрировать крайне низкий темп: взявшему поул Вильнёву Соспири проиграл 11 секунд, Россет – 12. Масштаб катастрофы иллюстрирует тот факт, что расположившемуся на одну строчку выше Педро Диницу лучший из двух пилотов «Лолы» уступил 5 секунд. Само собой, дуэт Соспири – Россет и близко не попал в заветные 107% и не вышел на старт гонки.

Стартовый провал «Лолы» был настолько ошеломительным, что через две с половиной недели после Гран-при Австралии MasterCard разорвал соглашение с командой, а вслед за главным спонсором из проекта вышли и более скромные коммерческие партнёры. Оставшись без финансовой поддержки, «Лола» объявила сначала о пропуске второго этапа чемпионата в Бразилии, а чуть позже о ликвидации команды.

Главным итогом краткого пребывания «Лолы» в Формуле-1 стал долг в размере £ 6 млн – такова цена форсированной подготовки к сезону. Так легендарный производитель гоночных машин оказался на грани гибели – к счастью, падающую в бездну компанию вовремя подхватил ирландский бизнесмен Мартин Бирран.

Получив нового инвестора, «Лола» протянет ещё какое-то время, причём на вполне видных ролях: британский производитель вернётся к конструированию прототипов для гонок на выносливость, продолжит строить машины для юниорских серий, а также станет поставщиком шасси для чемпионата А1 Гран-при. Банкротство «Лолы» всё-таки случилось — в 2012 году, когда компании так и не удалось найти нового инвестора.