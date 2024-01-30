Шумахер заявил, что ему не нравились его товарищи по команде, кроме одного

«Мне никогда не нравились мои товарищи по команде, кроме Дженсона Баттона. С ним было довольно комфортно общаться. Но вообще мне было трудно с моими товарищами по команде, потому что я не хотел никаких разговоров, кроме работы над настройками, которую мы должны были выполнять вместе с инженерами. Товарищ по команде всегда был первым, кого нужно победить», — приводит слова Шумахера издание Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.