Бергер назвал сильнейшего гонщика в истории

«Макс всегда занимает оптимальную позицию на трассе – на старте, в первом повороте, в борьбе за позицию. Я даже не представляю, как можно было бы проехать ещё лучше. Видимо, Ферстаппен – это лучший, кого мы видели в Ф-1», – заявил Бергер в интервью Auto Motor und Sport.