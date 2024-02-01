Сотрудникам «Мерседеса» сообщили об уходе Хэмилтона из команды

Сотрудники команды «Формулы 1» «Мерседес» были проинформированы о том, что пилот Льюис Хэмилтон покинет команду после сезона 2024 года, сообщает Sky Sports.

Присутствующим на собрании, которое проходило в четверг на базе команды в Брэкли и длилось десять минут, сообщили, что гонщик присоединится к «Феррари» после завершения будущего сезона.

Хэмилтон перешел в «Мерседес» в 2013 году из «Макларена» и выиграл с командой шесть титулов чемпиона мира. В «Макларене» он выиграл свой первый титул в 2008 году. Британец не побеждает в гонках с декабря 2021 года.