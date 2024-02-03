Льюис Хэмилтон сделал первое заявление о переходе в Ferrari

«Это были сумасшедшие несколько дней, наполненные целой гаммой эмоций. Но, как вы все теперь знаете, после невероятных 11 лет в команде Mercedes пришло время начать новую главу в моей жизни, и я присоединюсь к Ferrari в 2025 году. Мне невероятно повезло: после того, как я добился с Mercedes того, о чем в детстве мог только мечтать, теперь у меня есть шанс осуществить ещё одну детскую мечту. Сесть за руль красной Ferrari.



Команда Mercedes была огромной частью моей жизни с 13 лет, поэтому это самое трудное решение, которое мне приходилось принимать. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе, и очень благодарен за упорный труд и самоотверженность всех, с кем я работал на протяжении многих лет, и, конечно, Тото, за его дружбу, руководство и лидерство. Вместе мы завоевали титулы, побили рекорды и стали самым успешным союзом пилота и команды в истории Формулы 1. И, конечно же, я не могу забыть Ники [Лауду], который был моим большим сторонником и по которому я до сих пор скучаю каждый день. Я также должен выразить огромную признательность всему совету директоров Mercedes-Benz, сотрудникам компании в Германии и во всем мире за поддержку на протяжении этих 26 лет.



Но настало время что-то изменить и принять новый вызов. Я до сих пор помню чувство, когда я сделал прыжок веры в неизведанное, когда присоединился к Mercedes в 2013 году. Я знаю, что некоторые люди тогда этого не понимали, но я был прав, сделав этот шаг тогда, и это чувство у меня снова появилось сейчас. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что я смогу привнести в новую среду и что мы сможем сделать вместе. Однако сейчас я не думаю о 2025 году. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на верный путь вместе с Mercedes. Я более мотивирован, чем когда-либо, я в лучшей форме и более сосредоточен, чем когда-либо, и я хочу помочь Mercedes снова победить. Я на 100% предан своей работе и полон решимости завершить сотрудничество с командой на высокой ноте.



Спасибо всем, кто был со мной в этом путешествии. Вы все воодушевили меня преследовать свои мечты, и я надеюсь, что смогу продолжать радовать вас. Как всегда, посылаю вам свою любовь и позитивную энергию».