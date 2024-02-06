Клан Леклера был шокирован решением «Феррари» подписать Хэмилтона

В команде пилота «Феррари» Шарля Леклера были удивлены решением итальянской команды подписать контракт с британцем Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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В клане Леклера ожидают, что эта новость создаст дополнительное давление на монегаска. Если он завершит сезон ниже другого пилота команды, то это может сильно сказаться на его репутации.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.