Феррари высказался на тему возможной вражды между Хэмилтоном и Леклером

«Лично я очень счастлив. Такая фигура, как Льюис, — идеальный партнёр для «Феррари». Что касается Шарля, то он будущий чемпион. «Феррари» верит в него и демонстрирует поддержку. Хэмилтон – это Хэмилтон. Я не понимаю, почему они вдруг могут не поладить», — приводит слова Феррари QuotidianoNet.