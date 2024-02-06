Назван сотрудник «Ред Булл», который может занять место Хорнера

Спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли может занять место руководителя команды в случае, если эту должность покинет Кристиан Хорнер . Об этом информирует издание Motorsport-Magazin.

Напомним, 5 февраля «Ред Булл» выпустил заявление, в котором сообщил, что в отношении Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Говорилось, что глава команды допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.