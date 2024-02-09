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«РБ» представила болид на сезон-2024 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» на презентации в Лас-Вегасе показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.

«РБ» представила болид на сезон-2024 Формулы-1
© Чемпионат.com

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название «Альфа Таури» заняла восьмое место в зачете Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Кубок конструкторов завоевала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 очков. Пилотами «Виза Кэш Эпп РБ» в следующем сезоне, как и в прошлом будут австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.

RED BULL CONTENT POOL

Ранее ливреи своих машин показали команды «Хаас», «Уильямс», «Стейк» и «Альпин».

Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1: 12 февраля – «Астон Мартин»; 13 февраля – «Феррари»; 14 февраля – «Мерседес»; 14 февраля – «Макларен»; 15 февраля – «Ред Булл».

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