«РБ» представила болид на сезон-2024 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» на презентации в Лас-Вегасе показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название «Альфа Таури» заняла восьмое место в зачете Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Кубок конструкторов завоевала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 очков. Пилотами «Виза Кэш Эпп РБ» в следующем сезоне, как и в прошлом будут австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.