«КАМАЗ-мастер» примет участие в российско-китайских играх в Благовещенске

«Мы принимаем участие в мероприятиях в Благовещенске уже во второй раз. Потрясающий теплый прием и много наших фанатов как с российской, так и с китайской стороны. Поэтому, когда нас позвали приехать в этом году – мы недолго думали.



Несмотря на огромное расстояние от нашего родного города Набережные Челны до Благовещенска – мы приедем, чтобы порадовать зрителей и показать программу синхронных заездов на грузовиках по льду», – прокомментировал Сотников.