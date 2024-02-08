«КАМАЗ-мастер» примет участие в российско-китайских играх в Благовещенске
Команда «КАМАЗ-мастер» посетит Международные зимние игры-2024, которые пройдут в Благовещенске 24 и 25 февраля.
В рамках мероприятия многократные победители ралли-марафона «Дакар» проведут синхронные заезды на льду. Управлять гоночными грузовиками будут Дмитрий Сотников, Богдан Каримов и китайский гонщик Хоу Хуннин.
«Мы принимаем участие в мероприятиях в Благовещенске уже во второй раз. Потрясающий теплый прием и много наших фанатов как с российской, так и с китайской стороны. Поэтому, когда нас позвали приехать в этом году – мы недолго думали.
Несмотря на огромное расстояние от нашего родного города Набережные Челны до Благовещенска – мы приедем, чтобы порадовать зрителей и показать программу синхронных заездов на грузовиках по льду», – прокомментировал Сотников.
В Международных зимних играх на пограничной реке Амур примут участие по три команды из России и Китая – дети, юноши и взрослые. В первый день соревнований состоятся отборочные этапы автомобильных гонок, а 25 февраля – финальные заезды. Всего в гонках планируют участвовать порядка 120 автомобилей, по 60 с каждой стороны. Россию представят автомобилисты Амурской области, Хабаровского края, Набережных Челнов, Челябинской области.