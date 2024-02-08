Мазепин не примет участие в двух заключительных гонках Азиатской серии Ле-Ман

Российский гонщик Никита Мазепина, представляющий команду 99 Racing, не сможет принять участие в заключительных гонках Азиатской серии Ле-Ман.

© Чемпионат.com

Сообщается, что российский гонщик почувствовал недомогание сегодня ночью. В составе экипажа его заменит Фелипе Альбукерке.

Напомним, на данный момент 99 Racing лидирует в зачёте LMP2.

Напомним, в ноябре прошлого года Никита официально объявил, что второй сезон подряд примет участие в Азиатской серии Ле-Ман. Вместе с Мазепиным за команду 99 Racing выступают Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти.