Никита Мазепин не примет участие в двух заключительных гонках Азиатской серии Ле-Ман
Российский гонщик Никита Мазепина, представляющий команду 99 Racing, не сможет принять участие в заключительных гонках Азиатской серии Ле-Ман.
Сообщается, что российский гонщик почувствовал недомогание сегодня ночью. В составе экипажа его заменит Фелипе Альбукерке.
Напомним, на данный момент 99 Racing лидирует в зачёте LMP2.
Напомним, в ноябре прошлого года Никита официально объявил, что второй сезон подряд примет участие в Азиатской серии Ле-Ман. Вместе с Мазепиным за команду 99 Racing выступают Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти.
Ранее Мазепин был пилотом Формулы-1, где представлял команду «Хаас». Гоночный коллектив из США расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».