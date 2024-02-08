Мик Шумахер признался, что испытал клаустрофобию в закрытом кокпите

«Ни для кого не секрет, что я никогда не ездил в закрытых болидах и с такой плотной стартовой решеткой. Самой большой проблемой, вероятно, будет работа в трафике. Но я с нетерпением жду возможности получить такой опыт и повысить свои навыки.



После Формулы-1 я обладаю опытом и знаниями, которых нет у других гонщиков, и я уверен, что они будут полезны для команды. С другой стороны, у других гонщиков другие опыт и знания, другой подход, так что я могу чему-то поучиться у них. Наши обсуждения во время тестиов были чрезвычайно интересными.



Были неожиданные проблемы. Признаюсь, поначалу, закрытый кокпит вызывал у меня некоторую клаустрофобию, но я быстро адаптировался. И конечно, это очень тяжелая машина по сравнению с болидами, на которых я вырос как гонщик. Их приходитсся пилотировать по-другому. Но в некотором смысле она напоминает мне машину Формулы-2, на которой я гонялся, и я уверен, что получу большое удовольствие от управления Альпин A424. Это очень крутая и мощная машина», — приводит слова Шумахера официальный сайт гонки 24 часа Ле-мана.