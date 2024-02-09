Источник: заместитель Ньюи может перейти в «Феррари»

«Ред Булл» может потерять одного из ведущих сотрудников, утверждает BBC со ссылкой на некоторые источники в паддоке Формулы-1. По неподтвержденной информации, технический директор команды Пьер Ваше в скором времени может перебраться в Италию для работы в «Феррари». Ваше является второй по значимости после Ньюи фигурой в техническом отделе австрийской команды.