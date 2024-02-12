Команда Никиты Мазепина стала вице-чемпионом ALMS-2024
Сезон Азиатской серии Ле-Ман, который завершился двумя гонками в минувшие выходные на трассе Яс-Марина в Абу-Даби, не принёс команде 99 Racing желаемого титула. По итогам финального этапа команда стала вице-чемпионом в зачёте LMP2 — проблемы в Абу-Даби не позволили коллективу сохранить лидерство и получить путёвку в марафон «24 часа Ле-Мана».
Чемпионом ALMS-2023/24 в категории LMP2 стала команда CrowdStrike Racing by APR на прототипе Oreca 07 Gibson, который пилотировали американцы Колин Браун и Джордж Куртц вместе с датчанином Мальте Якобсеном. В классе LMP3 титул взяли пилоты Cool Racing на Ligier JS P320 — британец Джеймс Уинслоу и выступающий под флагом Сент-Китс и Невиса россиянин Александр Буханцов.
Что касается единственного зачёта для техники GT3, то в этой гоночной категории титул Азиатской серии Ле-Ман достался экипажу Pure Rxcing на спорткаре Porsche 911 GT3 R (992) в составе немца Джоэля Штурма, австрийца Клауса Бахлера и выступающего под флагом Сент-Китс и Невиса россиянина Александра Малыхина.