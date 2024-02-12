Фернандо Алонсо может установить впечатляющий рекорд в 2024 году

Двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо может достичь удивительной вехи в своей карьере, преодолев рекордную отметку в 400 стартов в Больших Призах.

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В 2024 году Алонсо начнёт свой 21-й сезон в Формуле 1, что само по себе является рекордом. Более того, этот год может стать особенным для 42-летнего испанца. Учитывая то, что на сегодняшний день на его счету 377 стартов, к концу сезона их число может достичь 401.