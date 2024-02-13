Президент «Феррари» лично предупредил Леклера о переговорах с Хэмилтоном

Президент «Феррари» Джон Элканн заранее предупредил пилота команды Шарля Леклера о переговорах с британцем Льюисом Хэмилтоном. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

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Монегаск убежден, что Льюис может помочь ускорить рост команды и развитие болида благодаря своему опыту, полученному за годы работы в «Мерседесе».

Кроме того, это гарантия того, что «Ферарри будет инвестировать в возвращение к победам, имея самого успешного гонщика, а также то, что Хэмилтон может привлечь инженеров из других команд, включая такие громкие имена, как технический директор Пьер Ваше.