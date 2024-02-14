В «Мерседесе» рассказали об ограничениях при создании нового болида

В «Мерседесе» признались, что лимит бюджетов ограничил их при создании нового болида
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что лимит бюджетов ограничил команду при создании нового автомобиля.
«В эре до лимита бюджетов создание нового шасси и новой коробки передач каждый сезон был стандартом. И будет несколько команд, которые сделали обе эти вещи за один год. Но лимит бюджетов вынуждает вас выбирать, над чем вы будете работать. Без сомнений, создание нового внешнего корпуса коробки передач и появление нового шасси — это два проекта, которые требуют серьёзной доли доступных ресурсов. Это то, что мы сделали в этом году. Это значит, что в других частях машины мы не пытались переизобрести колесо. Но такой подход позволил нам реализовать пару других серьёзных проектов без опустошения бюджета. Мы полагаем, что это хорошее и важное приложение наших усилий», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».