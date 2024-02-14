В «Мерседесе» рассказали об ограничениях при создании нового болида

«В эре до лимита бюджетов создание нового шасси и новой коробки передач каждый сезон был стандартом. И будет несколько команд, которые сделали обе эти вещи за один год. Но лимит бюджетов вынуждает вас выбирать, над чем вы будете работать. Без сомнений, создание нового внешнего корпуса коробки передач и появление нового шасси — это два проекта, которые требуют серьёзной доли доступных ресурсов. Это то, что мы сделали в этом году. Это значит, что в других частях машины мы не пытались переизобрести колесо. Но такой подход позволил нам реализовать пару других серьёзных проектов без опустошения бюджета. Мы полагаем, что это хорошее и важное приложение наших усилий», — приводит слова Эллисона пресс-служба «Мерседеса».