К «Мерседесу» могут возникнуть вопросы из-за переднего крыла W15

W15 это первый болид Джеймса Эллисона после возвращения на пост технического директора немецкой команды. По словам Эллисона, при создании W15 инженеры сконцентрировались на том, чтобы улучшить поведение задней части машины, так как в прошлом году она вела себя непредсказуемо. Также была проведена большая работа по снижению лобового сопротивления, и над повышением скорости в поворотах.