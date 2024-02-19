Хорнер ответил на вопрос про отставку из Red Bull

«Думал ли я об отставке? Вовсе нет. Я полностью предан делу. Я создал эту команду. Я убедил людей приходить сюда. Я был здесь с самого начала. За это время были взлёты и падения. Мы выиграли 113 гонок. Выиграли семь титулов в зачёте пилотов. За 19 сезонов мы выиграли шесть Кубков конструкторов, и это будет отражено в учебниках истории. Сейчас я сосредоточен на будущем команды», — приводит слова Хорнера Yahoo Sports.