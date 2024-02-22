Чемпионка мира Нифонтова представила фиджитал-гонки на Играх будущего-2024

Чемпионка мира Анастасия Нифонтова представила фиджитал-гонки на Играх будущего-2024
Двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова представила фиджитал-гонки на проходящих прямо сейчас Играх будущего в Казани. На спортивном мотоцикле гонщица проехала ралли Дакар без техподдержки, а теперь пересела на багги и продолжает свои успешные выступления. В ближайших планах – поездка на фиджитал-гонки в Сочи, чтобы поддержать свою команду G-Drive Racing.
Гонщица призналась, что для нее лично киберспорт – серьезный вызов: «Скажу честно: укачивает!». Автоспорт одним из первых стал применять виртуальные симуляторы для прокачивания реальных навыков — часть тренировок гонщики проводят за компьютером. Президент Татарстана, и по совместительству профессиональный пилот-автогонщик Рустам Минниханов рассказал Нифонтовой, что к соревнованиям он готовится на таком же «тренажёре».
Фиджитал-гонки – одна из ключевых дисциплин мультиспортивных «Игр Будущего». Это специальные командные соревнования на гоночных симуляторах и одновременно реальные заезды на треке. Победитель выбирается по сумме набранных очков. Гоночный турнир пройдёт 2 и 3 марта на трассе «Сочи Автодром». Для обеспечения надежной работы техники автомобили будут ездить на высокотехнологичном топливе G-Drive и моторных маслах G-Energy.