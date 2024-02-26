«Феттель снова хочет гоняться, как я слышал». Ральф Шумахер назвал 5 кандидатов на место Хэмилтона
Ральф Шумахер заявил, что Феттель рассматривает возвращение в «Формулу-1».
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинул автоспорт в конце 2022 года. По версии эксперта немецкого Sky Sport и еще одного экс-пилота «Ф-1» Ральфа Шумахера, Феттель может заменить Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году.
«Как я слышал, Себастьян Феттель хочет снова гоняться.
[«Мерседесу»] надо сокращать отставание. Все видели, что случилось на фондовом рынке после [объявления о] переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
Хватит ли у Джорджа Расселла харизмы, чтобы заменить в маркетинговом смысле Хэмилтона или, возможно, Себастьяна Феттеля – немецкого пилота в «Мерседесе»? Пожалуй, это слишком серьезная задача», – сказал Шумахер.
Ральф перечислил еще четырех претендентов на кокпит в «Мерседесе» – пилотов «Ф-1» Оскара Пиастри («Макларен») и Эстебана Окона («Альпин»), юниора «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и резервиста команды Мика Шумахера, своего племянника.
Эксперт также отметил, что не впечатлен формой коллектива Хэмилтона на предсезонных тестах:
«Я немного разочарован «Мерседесом». Есть ощущение, что все продолжится так же, как в прошлом году. Возможно, и по этой причине Льюис Хэмилтон потерял веру и последовал призыву Фреда Вассера».