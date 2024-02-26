Шумахер назвал 5 кандидатов на место Хэмилтона

«Как я слышал, Себастьян Феттель хочет снова гоняться.



[«Мерседесу»] надо сокращать отставание. Все видели, что случилось на фондовом рынке после [объявления о] переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».



Хватит ли у Джорджа Расселла харизмы, чтобы заменить в маркетинговом смысле Хэмилтона или, возможно, Себастьяна Феттеля – немецкого пилота в «Мерседесе»? Пожалуй, это слишком серьезная задача», – сказал Шумахер.