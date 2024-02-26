Расстановка сил перед стартом сезона "Формулы-1"

А на последнем месте, похоже, отнюдь не «Хаас».

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В Бахрейне завершились предсезонные тесты Формулы-1, а уже на этой неделе — в субботу, обратите внимание — там же состоится первый этап сезона-2024. В преддверии старта чемпионата предлагаем краткое резюме по каждой команде пелотона — и предположительную расстановку сил.

«Ред Булл» — абсолютные фавориты

«Ред Булл» и до начала зимних тестов считался главным фаворитом в борьбе за чемпионство, а после дебюта RB20 в грядущей победе австрийцев сомневаются лишь единицы. Новая машина быстра и надёжна, а Макс Ферстаппен полностью доволен её управляемостью: «Она делает всё, что я ей скажу», — хвастался голландец. «19 пилотов из 20 уже знают, что не станут в этом году чемпионами в Формуле-1», — резюмировал Фернандо Алонсо.

На деле, правда, всё может оказаться для «Ред Булл» не так безоблачно. Издание The Race оценивает преимущество австрийцев в четыре десятых секунды, Хельмут Марко — в три. В то же время, как и «Ред Булл», «Мерседес» с «Феррари» не показали на тестах своего истинного максимума, к тому же не факт, что RB20 будет одинаково хороша на всех трассах — уикенд в Сингапуре в прошлом году был для действующих чемпионов проблемным.

«Феррари» — главная надежда

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ближе всех к «Ред Булл» в данный момент «Феррари». Главной целью инженеров Маранелло было улучшение управляемости машины — и этого, судя по комментариям гонщиков, удалось добиться. Чем меньше болид будет скользить в поворотах, тем дольше будет выдерживать резина и тем стабильнее будет темп пилотов на дистанции. И, возможно, у них появится шанс побороться с «Ред Булл».

Гэри Андерсон, бывший технический директор «Джордана», уверен, что борьба «Феррари» и «Ред Булл» будет плотной. Он отмечает очень сильные длинные отрезки во время симуляций гонки, а также уверен, что на одном быстром круге «Феррари» не показала истинного потенциала и могла проехать чуть ли не на полсекунды быстрее. Если это действительно так, то у «Скудерии» и правда будет возможность побороться с «Ред Булл».

«Мерседес» — тёмная лошадка

На третье место многие эксперты (но не все!) ставят «Мерседес». Немецкая команда окончательно рассталась со своим прежним шасси и к сезону-2024 подготовила совершенно новое. Из-за необычной формы лопастей переднего антикрыла соперники уже пытались опротестовать W15, но ФИА считает, что в данный момент конструкция машины находится в рамках правил. Одновременно с этим «Мерседес» удивил паддок адаптивной передней подвеской.

Сама по себе машина действительно выглядит впечатляюще, но вот по-настоящему высокой скорости она ещё не показывала. Быстрый круг Расселл проехал лишь в самом конце тестов — и на нём Джордж уступил Леклеру, который показал своё время раньше, в менее благоприятных условиях. Кроме того, на длинных сериях кругов «Мерседес» порядка полусекунды уступал «Феррари», а потому пока к числу претендентов на титул не относится.

«Макларен» — позади грандов

Многого этой зимой ждали от «Макларена», который в концовке прошлого сезона был ближе всех к «Ред Булл». Но Уокинг в первую очередь запомнился нехарактерной для современной Формулы-1 ненадёжностью: автомобиль ломался два дня из трёх и оказался предпоследним по сумме пройденных кругов. Правда, по сравнению с «Мерседесом», шасси «Макларена» изменилось не так сильно, а потому проблемы не выглядят критичными.

В то же время Ландо Норрис открытым текстом заявил, что «Макларен» пока «достаточно сильно» уступает «Ред Булл» и «Феррари». Исходя из темпа на длинных отрезках, «Макларен» также немного позади «Мерседеса», хотя в этой паре пока сложно выделить лидера. Также не будем забывать, что на презентации новой машины Андреа Стелла признался, что инженерам удалось реализовать не все свои идеи.

«Астон Мартин» — чудес больше не ждут

Год назад главным сюрпризом стал «Астон Мартин» — команда Лоуренса Стролла из завзятого середняка в одночасье превратилась в главного преследователя «Ред Булл». К середине сезона «Астон Мартин» немного сдал, но смог закрепиться в числе пяти сильнейших в пелотоне. В этом году прорыва, подобного прошлогоднему, от команды не ждут, но предполагается, что она останется в первой половине турнирной таблицы.

На предсезонных тестах в Бахрейне «Астон Мартин» какой-то выдающейся скоростью не блистал, однако эксперты отмечают, что на трассе AMR24 выглядела стабильной и послушной. Возможно, в британской команде скрывали истинный темп за большим количеством топлива в баках, но более вероятным выглядит, что добиться прогресса инженерам не удалось. С другой стороны, по словам Дэна Фэллоуза, у нового шасси больше потенциала для развития.

«РБ» — заметный шаг вперёд

Во второй половине пелотона во время предсезонных тестов отличное впечатление произвела «РБ» (бывшая «Альфа Таури»): в каждый из дней команда из Фаэнцы с точки зрения лучшего круга была в топ-5 и по чистой скорости смогла опередить «Макларен» и «Астон Мартин». Едва ли «РБ» действительно настолько быстра, но симуляция гонки в исполнении Юки Цуноды была лишь ненамного медленнее симуляции Фернандо Алонсо.

Есть мнение, что «РБ» помогла старшая команда — «Ред Булл». Даниэль Риккардо с ним не согласен и утверждает, что VCARB 01 – это развитие AT04. И тут трудно с австралийцем поспорить: понтоны, антикрылья и более мелкие элементы машины даже визуально отличаются от того, что мы видели на прошлогодней RB19. Тем удивительнее видеть в исполнении «РБ» тот темп, который удавалось демонстрировать её пилотам.

«Кик-Заубер» — из аутсайдеров в середняки

Ещё одна команда из конца пелотона, хорошо показавшая себя на тестах, это «Кик-Заубер». Как рассказал на презентации C44 технический директор коллектива Джеймс Ки, с прошлогодней машиной новинку роднят лишь некоторые детали в задней части. В остальном это совершенно новый болид — и уже на второй день тестов, когда механики установили новое днище, эксперты обратили внимание, что машина стабильнее и послушнее предшественницы.

К моменту завершения тестов «Кик-Заубер» с точки зрения лучшего круга был на третьей позиции — время Чжоу, показанное им под самый занавес заездов на мягкой резине, оказалось лучше, чем у «Ред Булл»! Это легко объяснить тем, что соперники не стали проводить квалификационные попытки в наиболее оптимальный момент, однако умалять достижения Хинвиля не стоит: у команды есть реальный шанс вырваться из группы аутсайдеров.

«Уильямс» — на том же месте

«Уильямс» на предсезонных тестах проехал меньше всех — это единственная команда чемпионата, которая не осилила за три дня 300 кругов. Для любой другой команды это не было бы большой проблемой, но «Уильямс», как и некоторые его соперники, полностью переделал машину перед сезоном-2024 — и для инженеров прошедшие тесты стали в некоторой степени упущенной возможностью изучить автомобиль.

За все тесты пилоты «Уильямса» проехали лишь один по-настоящему быстрый круг, когда вечером третьего дня Александер Албон занял шестую строчку. В первые два дня «Уильямс» был лишь восьмой-девятой по скорости командой. На данный момент даже в Гроуве не знают, на что на самом деле способен новый «Уильямс», в то же время пока нет оснований полагать, что команда сможет подняться выше прошлогоднего седьмого места.

«Хаас» — с шинами всё в порядке

Ахиллесовой пятой «Хааса» в прошлом году в прямом и переносном смысле стал износ резины: в квалификации Хюлькенбергу и Магнуссену порой удавалось выходить даже в третий сегмент, но в гонках раз за разом оба гонщика неизбежно откатывались назад. Но хорошая новость в том, что на тестах подобных проблем с шинами не возникло. Плохая: былой скорости «Хаас» ни разу за все три дня заездов не показал.

Инженеры американской команды довольны — им, похоже, удалось исправить главный недостаток машины. Однако какой от этого будет толк, если «Хаас» потеряет былую скорость на одном круге и всё равно останется в Кубке конструкторов последним? Будем верить в то, что скорость у машины всё-таки есть, иначе сезон-2024 может стать началом конца для многострадального детища Джина Хааса.

«Альпин» — полное разочарование

Больше всех этой зимой разочаровала «Альпин». Машина не слишком быстра, не лучшим образом управляется и не слишком вынослива. Так, по лучшему кругу за три дня тестов новый болид «Альпин» оказался самым медленным, а по пройденному километражу попал в топ-3 — с конца. Кроме того, Окону и Гасли было явно некомфортно за рулём — автомобиль вёл себя нервно и не позволял гонщикам атаковать на пределе.