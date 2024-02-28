Брандл: расследование в адрес Хорнера отвлекло всю Формулу-1

«Я считаю, что это отвлекло всю Формулу-1. Мы находимся в замкнутом круге и многих людей знаем на протяжении десятилетий. Это расследование повлияло на всю Формулу-1 и, безусловно, отвлекло команду», — приводит слова Брандла Sky Sports.