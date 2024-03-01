Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна Формулы-1

Ферстаппен завоевал поул-позицию первого этапа сезона-2024, но далась она Максу не так уж и просто.

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После предсезонных тестов буквально все эксперты сходились во мнении, что «Ред Булл» вновь будет практически недосягаем для соперников, однако в свободных заездах перед Гран-при Бахрейна действующие чемпионы ни разу не были быстрее всех. Вместо них на первой позиции друг друга сменяли гонщики «Мерседеса» и «Феррари» — и в паддоке зародилась надежда, что в этот раз Максу Ферстаппену будет совсем не так легко, как в прошлом сезоне.

Q1: катастрофа для «Альпин»

Первый сегмент окончательно зафиксировал провал «Альпин». О проблемах новой машины французов говорили ещё на тестах, но реальность превзошла ожидания: Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли два последних места классификации. Быстрее из двух французов был Эстебан, а вот Гасли, у которого не получился круг прогрева, не улучшил на втором секторе и уступил напарнику полторы десятых.

Перед гонщиками «Альпин» расположился Логан Сарджент. Американец, которого уже нельзя назвать новичком, вновь много уступил Алексу Албону — тот был почти на 0,4 секунды быстрее и в Q2 прошёл с девятого места. Наконец, на 16-м и 17-м местах расположились пилоты «Кик-Заубера». Так, Валттери Боттасу чуть более десятой не хватило до 15-го места Магнуссена, а Гуаньюй Чжоу, как и Гасли, потерял на втором секторе и остался позади напарника.

Q2: Цуноде не хватило 0,007 секунды

Второй сегмент подарил более плотную борьбу — судьбу путёвки в финал решили семь тысячных секунды! Именно столько разделили замкнувшего топ-10 Оскара Пиастри и Юки Цуноду, который занял 11-е место. 12-м квалифицировался Лэнс Стролл — на фоне четвёртого времени Алонсо и отставания от Фернандо в 0,4 секунды результат канадца выглядит очень и очень посредственным.

На 13-м месте квалифицировался Александер Албон, который оставил позади ещё двух неудачников сессии. Так, Даниэль Риккардо уступил Цуноде и остался лишь 14-м, а на 15-й строчке расположился Кевин Магнуссен. Напарник датчанина — Нико Хюлькенберг — прошёл в Q3 с пятого места, показав, что у «Хааса» со скоростью всё в порядке. А вот Магнуссен реализовать потенциал не смог и был почти на 0,7 секунды медленнее немца.

Q3: «Феррари» против «Ред Булл»

С началом финального сегмента «Феррари» показала, что у неё действительно есть потенциал для борьбы с «Ред Булл»: Леклер в первой попытке уступил Ферстаппену лишь 0,06 секунды. Удивил и Джордж Расселл — если в Q1 и Q2 «Мерседес» не слишком впечатлял, то теперь британец проехал лишь на 0,18 секунды медленнее Макса, оставив позади Сайнса, Норриса и Переса. Все трое, правда, начали Q3 на прикатанных шинах.

Фернандо Алонсо предпочёл ограничиться одной попыткой на чистой трассе и тоже проехал отличный круг: испанец уступил Ферстаппену 0,12 секунды, опередив Расселла. Правда, затем лидер «Астон Мартин» вернулся в боксы, в то время как у его соперников оставалось в запасе ещё по одной попытке. Первыми их прошли гонщики «Макларена», но машинам из Уокинга темпа для борьбы в топ-5 пока не хватает.

Не смог в итоге блеснуть и «Мерседес»: Расселл потерял немного на первом секторе и лишь вернул себе третью позицию, опередив Алонсо, а Хэмилтон остался только восьмым. В конце концов единственными, кто мог побороться с Ферстаппеном, были гонщики «Феррари», но оба не смогли улучшить на финальном секторе и заняли лишь второе и четвёртое места, а поул-позиция досталась действующему чемпиону.

В субботней гонке Ферстаппену предстоит разделить первый ряд с Леклером. Сайнс стартует четвёртым — бок о бок с Расселлом, а Перес расположился лишь на пятой позиции. Алонсо со своей единственной попыткой замкнул топ-6, опередив Норриса и Пиастри, а самыми медленными в Q3 оказались Льюис Хэмилтон и Нико Хюлькенберг.